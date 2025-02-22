الحوثيون أطلقوا صواريخ على مقاتلة ومسيرة أمريكيتين دون إصابتهما

واشنطن: قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صواريخ سطح- جو على طائرة مقاتلة أمريكية وطائرة مسيرة من طراز إم كيو-9 ريبر الأسبوع الماضي لكنهم لم يصيبوا أيا منهما.

ولم يحدد المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، ما إذا كانت الهجمات وقعت فوق البحر الأحمر أم فوق اليمن نفسه.

وقال أحدهما إن هذه الوقائع قد تشير إلى أن الحوثيين يعملون على تحسين قدراتهم على الاستهداف.

كان عبد الملك الحوثي الذي يقود الجماعة المدعومة من إيران قال في خطاب بثه التلفزيون في 13 فبراير شباط إن الحوثيين سيتدخلون بالصواريخ والطائرات المسيرة وسيهاجمون السفن في البحر الأحمر إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل إبعاد الفلسطينيين من غزة بالقوة.

ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في غزة في 19 يناير كانون الثاني، لكنه بدا قريبا من الانهيار في الأيام القليلة الماضية وسط اتهامات متبادلة بالانتهاكات.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب العالم العربي عندما طرح خطة لتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من غزة والاستيلاء على القطاع وتحويله إلى منتجع سياحي.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن قبالة اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 دعما للفصائل الفلسطينية في قتالها ضد إسرائيل، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة العالمية.

ودأب الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن على إطلاق صواريخ على إسرائيل على مدار العام الماضي فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة حيث شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة استمرت 15 شهرا.

(رويترز)