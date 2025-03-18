سياسة | عربي

الحوثيون: أمريكا تنفذ 10 ضربات على مناطق في اليمن

18 - مارس - 2025

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صنعاء: ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن أن ما لا يقل عن عشر ضربات أمريكية استهدفت مناطق في اليمن، منها العاصمة صنعاء والحديدة.

وشنّت الولايات المتحدة موجة من الضربات في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، والذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم قطاع غزة المحاصر.

إلى ذلك، أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الثلاثاء، تشييع جثامين ستة من مقاتليهم قتلوا خلال “معركة الفتح المبين والجهاد المقدس”، في إشارة إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الجماعة.

وذكرت وكالة سبأ للأنباء، بنسختها الحوثية، أنه تمت إقامة مراسم تشييع رسمية في صنعاء شارك فيها مسؤولون في الجماعة، وشخصيات اجتماعية.

ولم تذكر الوكالة الحوثية، زمنا محددا أو مكان مقتل هؤلاء المقاتلين.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 19, 2025 الساعة 2:41 ص

    ألا لعنة الله على جنون عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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