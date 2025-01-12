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الحوثيون: ارتفاع قتلى انفجار محطة غاز في محافظة البيضاء باليمن إلى 15 وإصابة العشرات

12 - يناير - 2025

لقطة شاشة من فيديو لانفجار محطة وخزان غاز في محافظة البيضاء

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأحد أن عدد من قتلوا في انفجار محطات الغاز في محافظة البيضاء وسط البلاد ارتفع إلى 15 إضافة إلى إصابة العشرات.

ونقلت رويترز السبت عن مصدر طبي ومسؤول محلي قولهما إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخران لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا الأحد أن عدد قتلى ومصابي انفجار محطات الغاز بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وصل إلى 82.

وأوضحت الوزارة في البيان أن 15 قتلوا وأصيب 67 بينهم 40 في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن البحث مستمر عن مفقودين جراء الحادث المروع الناتج عن انفجار أربع محطات للغاز وسط سوق شعبي وقت اكتظاظه بالباعة والسيارات.

(رويترز)

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