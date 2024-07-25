الحوثيون: استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء والأردن بشكل يومي

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء والأردن، ابتداء من اليوم الخميس، بناء على اتفاق خفض التصعيد مع الحكومة المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء (تتبع الحوثيين)، بحسب وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وجاء في البيان: “استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء، ابتداء من اليوم الخميس”.

وأضاف البيان أنه تمت جدولة الرحلات الجوية بين صنعاء- عمّان بواقع ثلاث رحلات يومياً، تنفيذا للاتفاق الذي تم بين الجماعة والحكومة.

وكانت الرحلات بين صنعاء والأردن قد توقفت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إثر خلافات بين الحكومة والحوثيين بشأن تنظيم إدارة الخطوط الجوية اليمنية.

وهذه أول مرة يتم تشغيل ثلاث رحلات يوميا من صنعاء إلى الأردن، منذ بداية الحرب.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، شملت تراجع الجانبين عن إجراءات اقتصادية ومصرفية متبادلة.

وتضمن الاتفاق “استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة”.

(الأناضول)