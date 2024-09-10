الحوثيون: استشهاد طالبتين وإصابة 7 في غارة أمريكية على مدرسة في تعز

صنعاء – “القدس العربي”:

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن “استشهاد” طالبتين وإصابة سبع أخريات في غارة أمريكية بريطانية على مدرسة عائشة في منطقة الجند بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية “إن طالبتين استشهدتا وأُصيبت سبع طالبات جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني مدرسة في منطقة الجند بمديرية التعزية”.

ونقلت وكالة الأنباء سبأ بصنعاء عن مصدر محلي قوله “إن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مدرسة عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية؛ ما أدى إلى استشهاد الطالبتين حماس عبدالله عبدالسلام في الصف السابع، وشجى أحمد دحان بالصف الخامس، وإصابة سبع أخريات، إلى جانب 13 حالة إغماء نتيجة تدافع الطالبات عند خروجهن من المدرسة”.

وكان الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني قد استهدف، الاثنين، بغارة منطقة الجبانة غرب مدنية الحديدة غربي البلاد. كما شن، الأحد، ثلاث غارات على منطقة ميتم شرق مدينة إب وسط البلاد.

وتشنّ القوات الأمريكية والبريطانية منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي ضربات صاروخية وغارات جوية على مناطق في اليمن تقولان إنها أهداف للحوثيين.