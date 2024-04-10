الحوثيون: استهداف أبناء هنية يكشف حجم الفشل الإسرائيلي في غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت جماعة الحوثي باليمن، الأربعاء، إن استهداف أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، “يكشف حجم الفشل الميداني للجيش الإسرائيلي” في قطاع غزة.

وأوضح متحدث الجماعة محمد عبد السلام، في منشور على منصة “إكس”: “نعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد ثلاثة من أبنائه، وعدد من أحفاده جراء غارة عدوانية إسرائيلية”.

نعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد ثلاثة من أبنائه وعدد من أحفاده جراء غارة عدوانية إسرائيلية تكشف حجم الفشل الإسرائيلي الميداني، وإن هذه التضحيات الكبيرة إلى جانب باقي أبناء غزة والضفة الغربية المحتلة إنما تعزز من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 10, 2024

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثي ين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت أربع سفن في خليج عدن، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن إحداها سفينة حربية أمريكية.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين وسفينتين أمريكيتين إحداهما حربية. 10_04_2024م#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/x8vmTsf90H — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 10, 2024

وتشن الحركة هجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ أشهر تضامنا مع غزة التي تشن عليها إسرائيل حربا مدمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(وكالات)