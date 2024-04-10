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الحوثيون: استهداف أبناء هنية يكشف حجم الفشل الإسرائيلي في غزة- (فيديو)

منذ 9 دقائق

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“القدس العربي”: قالت جماعة الحوثي باليمن، الأربعاء، إن استهداف أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، “يكشف حجم الفشل الميداني للجيش الإسرائيلي” في قطاع غزة.

وأوضح متحدث الجماعة محمد عبد السلام، في منشور على منصة “إكس”: “نعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد ثلاثة من أبنائه، وعدد من أحفاده جراء غارة عدوانية إسرائيلية”.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثي ين يحيى سريع أن الجماعة استهدفت أربع سفن في خليج عدن، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن إحداها سفينة حربية أمريكية.

وتشن الحركة هجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ أشهر تضامنا مع غزة التي تشن عليها إسرائيل حربا مدمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(وكالات)

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