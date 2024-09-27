سياسة | عربي

الحوثيون: استهدفنا 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر كانت متوجهة لدعم العدو الإسرائيلي- (فيديو)

27 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
4

دبي: قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الجمعة إنها استهدفت ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر أثناء توجهها لدعم إسرائيل باستخدام 23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.

وقال متحدث الحوثيين يحيى سريع إن العملية تمت في البحر الأحمر أثناء توجه المدمرات لإسناد ودعم “العدو الإسرائيلي”.

وتابع سريع، في بيان مصور، أن جماعته “نفذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا (تل أبيب) وعسقلان في فلسطين المحتلة”.

وأضاف موضحا: “استهدفنا منطقة يافا (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي من نوع (فلسطين 2)، فيما تم ضرب هدف حيوي في منطقة عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرة مسيرة من نوع (يافا)”.

وأشار سريع إلى أن العمليتين تأتيان “نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودعما وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية”.

وأكد أن جماعته “ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 2:54 م

    ويا ليت المدمرات الأمريكية تغرق في الحال يا رجال اليمن الأحرار دمروا المدمرات الأمريكية مثلما دمروا غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸🇱🇧☹️💪🚀🐒🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 3:08 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار أنصار الله الحوثيين في دك وسحق المدمرات الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸🇱🇧☹️💪🚀🐒🐒🚀

    رد
  3. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 6:38 م

    لم يعد للعرب و المسلمين من آمال الا التي يعلقونها عليكم..إن تتصروا الله ينصركم

    رد
  4. يقول محمد شهاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 8:21 م

    المتحدث لم يذكر ماذا حصل للمدمرات ؟!

    رد

أخبار ذات صلة

غارات إسرائيلية تستهدف ميناءين ومحطتي طاقة في اليمن.. والحوثيون: ستكون هناك ضربات قاسية في عمق الاحتلال
29 - سبتمبر - 2024
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي- (فيديو)
28 - سبتمبر - 2024
الحوثي: التحالف الأمريكي البريطاني يشن غارتين على صعدة
28 - سبتمبر - 2024
زعيم الحوثيين: نمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها دول كثيرة- (فيديو)
21 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية