الحوثيون: استهدفنا 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر كانت متوجهة لدعم العدو الإسرائيلي- (فيديو)

دبي: قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الجمعة إنها استهدفت ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر أثناء توجهها لدعم إسرائيل باستخدام 23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.

وقال متحدث الحوثيين يحيى سريع إن العملية تمت في البحر الأحمر أثناء توجه المدمرات لإسناد ودعم “العدو الإسرائيلي”.

وتابع سريع، في بيان مصور، أن جماعته “نفذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا (تل أبيب) وعسقلان في فلسطين المحتلة”.

وأضاف موضحا: “استهدفنا منطقة يافا (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي من نوع (فلسطين 2)، فيما تم ضرب هدف حيوي في منطقة عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرة مسيرة من نوع (يافا)”.

وأشار سريع إلى أن العمليتين تأتيان “نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودعما وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية”.

وأكد أن جماعته “ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان”.

"نفذت قواتنا عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أميركية أثناء توجهها لإسناد العدو.. عملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف العدوان على #غزة و #لبنان" المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع خلال مسيرات #اليمن pic.twitter.com/optmxJwQyR — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 27, 2024

(وكالات)