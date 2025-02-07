الحوثيون: التهجير القسري للفلسطينيين من غزة يهدف لتصفية القضية

صنعاء- “القدس العربي”:

أدانت حكومة أنصار الله (الحوثيون) في صنعاء، “مخططات الإدارة الامريكية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والسيطرة عليه”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بصنعاء التابعة لـحكومة “أنصار الله”، “إن التهجير القسري للشعب الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998”.

وجددت في البيان “التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف”.

وقالت إن “التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأشارت إلى أن “أمريكا ليس بإمكانها أن تحقق بالضغوط ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، وأنها والكيان الصهيوني الغاصب سيفشلان في تحقيق ذلك نتيجة لصمود الفلسطينيين وإصرارهم على التمسك بأرضهم”.

ودعا البيان “المجتمع الدولي، لا سيما الدول العربية والإسلامية، للوقوف صفاً واحداً وسداً منيعاً لإفشال المخططات الأمريكية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك المخططات، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة إعمار غزة”.

وكان المكتب السياسي لـ”أنصار الله” أدان، الأربعاء، تصريحات ترامب بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبراً أن هذه التصريحات تشكل “عدوانًا صريحًا على حقوق الشعب الفلسطيني واستهتارًا غير مسبوق بالأمة العربية والإسلامية”.

وأكدَّ أن “الشعب الفلسطيني المقاوم لن يرضخ أو يسمح بتمرير المشاريع الصهيونية”، مجددًا التأكيد “أن اليمن إلى جانب فلسطين كتفًا بكتف في التصدي لكل أشكال العدوان على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.