الحوثيون: الخطوة الأمريكية بتشكيل قوة متعددة الجنسيات خطوة عدائية واليمن معني بالدفاع عن نفسه

صنعاء- “القدس العربي”:

اعتبرت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) أن “الخطوة الأمريكية مع بعض الدول بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء حماية التجارة في البحر الأحمر، خطوة عدائية الهدف منها حماية إسرائيل، وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن والإضرار بأمن الملاحة الدولية”.

وحملت الجماعة، أمريكا المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على ذلك. وقال المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرتهم، في بيان له في ختام اجتماع استثنائي الأربعاء، “إن الجمهورية اليمنية معنية بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي اعتداء أو محاولة منعنا من القيام بواجبنا الديني والإنساني في مساندة ودعم أهلنا في فلسطين سيواجه بالرد الصارم”.

وأضاف البيان أن “تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب جاء نصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إجرامي وحشي من قبل العدو الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم أجمع”.

واعتبر المجلس “وقوف الشعب اليمني إلى جانب فلسطين ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة، موقفاً إنسانياً وأخلاقياً، يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية، هدفه رفع الحصار على غزة والسماح بدخول الدواء والغذاء والماء لأكثر من مليوني إنسان”.

وأكد أن “تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب جاء نصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إجرامي وحشي من قبل العدو الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وهو موقف إنساني وأخلاقي ويتفق مع كل الأعراف والقوانين الدولية، وهدفه وقف العدوان ورفع الحصار على غزة والسماح بدخول الدواء والغذاء والماء لأكثر من مليوني إنسان”.

كما أكد “أن الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن، باستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.