سياسة | عربي

الحوثيون: الضربة العسكرية الإيرانية تتوافق مع القانون الدولي  

14 - أبريل - 2024

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صنعاء- “القدس العربي”:

اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة حركة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن، “الضربة العسكرية التي وجهتها إيران إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كونها تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس”.

وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء سبأ التي يديرها الحوثيون، أن “على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب”.

وأوضح بيان الخارجية “أن التعنت الصهيوني وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، والتي لن تتوقف عند حدودها بل ستصل إلى كثير من العواصم”.

وأشار إلى “أن استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى”.

وأكد “أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 2:00 م

    صحيح جدا جدا ✌️🇵🇸😊☝️🚀🔥

    رد

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