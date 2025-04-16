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الحوثيون: تجدد غارات العدوان الأمريكي على صنعاء

منذ 38 دقيقة

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صنعاء: شن الطيران الحربي الأمريكي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وفق إعلام حوثي.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي، في خبر مقتضب عبر منصة إكس: “سلسلة غارات للعدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء”.

ولم تتوفر على الفور معلومات عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى الأربعاء، شُنت مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 124 مدنيا وإصابة 256 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

(الأناضول)

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