الحوثيون: تهجير سكان غزة يقوض أمن واستقرار المنطقة والعالم

أنصار جماعة الحوثي يتظاهرون في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في غزة

صنعاء: حذرت “جماعة أنصار الله” الحوثية في اليمن، الخميس، من أن تهجير سكان غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأدانت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، في بيان صحافي الخميس “مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والسيطرة عليه”.

وقالت إن “التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأضافت أن “أمريكا ليس بإمكانها أن تحقق بالضغوط ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، وأنها والكيان الصهيوني الغاصب سيفشلان في تحقيق ذلك نتيجة لصمود الفلسطينيين وإصرارهم على التمسك بأرضهم”.

وأشادت جماعة الحوثي بـ”المواقف الرافضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة”، داعية “المجتمع الدولي لاسيما الدول العربية والإسلامية للوقوف صفا واحدا وسدا منيعا لإفشال المخططات الأمريكية، وتعزيز صمود فلسطين في مواجهة تلك المخططات، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة إعمار غزة”.

(د ب أ)