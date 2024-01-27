الحوثيون: حريصون على السلام ونشجع أي “تعديل” بموقف واشنطن

صنعاء: قالت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، إنها ما تزال “حريصة على السلام”، وتشجع أي “تعديلات” في الموقف الأمريكي تجاه اليمن وفلسطين.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، عبر منصة “إكس”، إن الجماعة “ما زالت حريصة على السلام (مع الولايات المتحدة وبريطانيا) بأقل قدر ممكن من التصعيد”، وأنها “ستشجع التعديلات المطلوبة في السلوك الأمريكي تجاه اليمن وفلسطين”.

وحذر من قدرة قوات الحوثيين على “إغراق سفن وبوارج من أي مكان في (سواحل) اليمن إلى أي نقطة في البحار الأحمر والعربي والأبيض المتوسط”.

واستدرك “الجماعة (الحوثي) تترك هذه الخطوة لتوقيت آخر”، دون مزيد من التفاصيل.

-بقوةالله قادرون على إغراق سفن وبوارج (من أي نقطة في اليابسةاليمنية إلى أي نقطة في الأحمر والعربي والمتوسط) لكننا نترك ذلك لتوقيت آخر -مازلنا حتى الآن نحرص على السلام بأقل قدر ممكن من التصعيد – صنعاء بالتأكيدستشجع التعديلات المطلوبة في السلوك الأمريكي تجاه بلادنا(اليمن وفلسطين) — حسين العزي (@hussinalezzi5) January 27, 2024

ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على تصريح المسؤول الحوثي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحوثيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بغارتين محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان الحوثيين، استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن ما أدى إلى احتراقها.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا ودخول التوترات مرحلة تصعيد لافت في يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)