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الحوثيون: زوارق قطر تبدأ سحب الناقلة اليونانية “سونيون” غدا الأحد

منذ 49 دقيقة

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صنعاء: قال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين اليمنية جمال عامر، في بيان على فيسبوك اليوم السبت، إن من المتوقع أن تبدأ زوارق القطر في سحب الناقلة اليونانية (سونيون) غدا الأحد، بعد أن تعرضت لأضرار في ضربة شنتها قوات الحوثيين في 21 أغسطس/ آب.

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