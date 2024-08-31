الحوثيون: زوارق قطر تبدأ سحب الناقلة اليونانية “سونيون” غدا الأحد

صنعاء: قال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين اليمنية جمال عامر، في بيان على فيسبوك اليوم السبت، إن من المتوقع أن تبدأ زوارق القطر في سحب الناقلة اليونانية (سونيون) غدا الأحد، بعد أن تعرضت لأضرار في ضربة شنتها قوات الحوثيين في 21 أغسطس/ آب.
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سمحت حكومة الجمهورية اليمنية بسحب السفينة
اليونانية سونيون التى تم استهدافها من القوات البحرية اليمنية بسبب مخالفتها للحضر المفروض على السفن المتجهة الى الكيان الصهيوني و المملوكة او المحسوبة عليه تنفيذا لتوجيه السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي
— Gamal amerجمال عامر (@gamalmr49) August 31, 2024
حيث من المنتظر وصول قاطرات يوم غدا الأحد
للبدأ بسحب السفينة سونيون
في ظل التأكيد على الاستمرار باستهداف اي سفينة ستقوم باختراق الحظر المفروض على الكيان الصهيونى المجرم طالما واستمر العدوان والحصار على شعب غزة المظلوم
— Gamal amerجمال عامر (@gamalmr49) August 31, 2024