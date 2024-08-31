الحوثيون: زوارق قطر تبدأ سحب الناقلة اليونانية “سونيون” غدا الأحد

صنعاء: قال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين اليمنية جمال عامر، في بيان على فيسبوك اليوم السبت، إن من المتوقع أن تبدأ زوارق القطر في سحب الناقلة اليونانية (سونيون) غدا الأحد، بعد أن تعرضت لأضرار في ضربة شنتها قوات الحوثيين في 21 أغسطس/ آب.

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سمحت حكومة الجمهورية اليمنية بسحب السفينة

اليونانية سونيون التى تم استهدافها من القوات البحرية اليمنية بسبب مخالفتها للحضر المفروض على السفن المتجهة الى الكيان الصهيوني و المملوكة او المحسوبة عليه تنفيذا لتوجيه السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي — Gamal amerجمال عامر (@gamalmr49) August 31, 2024