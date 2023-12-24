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الحوثيون: صاروخ أمريكي استهدف طائرة استطلاع يمنية ينفجر قرب سفينة في البحر الأحمر

منذ 36 دقيقة

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القاهرة: قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين في اليمن اليوم الأحد إن سفينة حربية أمريكية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة للجماعة، كانت تنفذ نشاطا “استطلاعيا” في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.

وقال عبد السلام “فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة… حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر”.

وأضاف أن السفينة تابعة لجمهورية الغابون، وكانت قادمة من أحد الموانئ الروسية.

وقال عبد السلام “البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة، وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي”.

(رويترز)

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