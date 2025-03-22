سياسة | عربي

ضربات أمريكية على مطار الحديدة الدولي في اليمن

22 - مارس - 2025

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صنعاء: أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في اليمن، ليل السبت، بوقوع عدوان أمريكي على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وأوردت “المسيرة” أن “عدوانا أمريكيا استهدف بـ 3 غارات مطار الحديدة الدولي”.

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت، تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الحوثيين أسفرت السبت الماضي عن استشهاد 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، وفق الحوثيين، الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

كما تبنى الحوثيون أربع مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ خرق تل أبيب وقف إطلاق النار مع حركة حماس الثلاثاء باستئناف قصفها لقطاع غزة.

وكان الحوثيون أوقفوا هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الفائت.

(وكالات)

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  1. يقول حسين الرضا:
    مارس 23, 2025 الساعة 1:22 ص

    اليمن آخر الرجال المحترمين و الضربات الجوية مع الفرق الشاسع في التوازن العسكري لن تكون حاسمة

    رد

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