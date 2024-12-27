الحوثيون: عدوان جوي أمريكي بريطاني على صنعاء- (تدوينة)

صنعاء: أعلنت جماعة “الحوثي” شن التحالف الأمريكي البريطاني، مساء الجمعة، عدوانا جويا على العاصمة اليمنية صنعاء.
يأتي ذلك غداة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن.
وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب: “عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارة جوية حديقة (12 سبتمبر) في مديرية معين بصنعاء”.
ولم تتطرق القناة على الفور إلى نتائج العدوان، فيما لم يصدر تعليق بخصوصه من قبل واشنطن ولندن حتى الساعة 18:50 ت.غ.
⭕️عاجل⭕️
مراسلنا في صنعاء:
عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين pic.twitter.com/U1BAeRlm6i
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 27, 2024
(الأناضول)
ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي لا تستقوي إلا على ضعاف اليمن فهل من ناصر يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒💣🚀
الامريكان وبريطانيا هم اساس مشاكل العالم اجمع
صحيح جدا جدا ✌️🇵🇸😓
صحيح جدا جدا، يحتلون فلسطين بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين العام 1948، حقيقة مكشوفة ومفضوحة لذا تراهم يسارعون في إنقاذ عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️
النظام الرأسمالي العالمي في حماية إسرائيل
للأسف الشديد حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 عندما تم زرع هذه العصابة بالوكالة تخدم مصالحهم الاستعمارية المباشرة ✌️🇵🇸😓
حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸
حسبنا الله ونعم الوكيل
العجيب والغريب
أمريكا وبريطانيا يقتلون في العرب
والعرب يسافرون إلى بريطانيا وأمريكاتحاره وسياحه ودراسه وطلب لجوء
سبحان المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان ✌️🇵🇸
للأسف الشديد الأسواء قادم مع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض حيث سوف تتشكل غرفة عمليات مشتركة بين نتنياهو و ترامب لتشكيل شرق أوسط جديد على هوى إسرائيل..!!