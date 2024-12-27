الحوثيون: عدوان جوي أمريكي بريطاني على صنعاء- (تدوينة)

دخان يتصاعد عقب الغارات التي شنها التحالف الأمريكي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء- 27 ديسمبر 2024

صنعاء: أعلنت جماعة “الحوثي” شن التحالف الأمريكي البريطاني، مساء الجمعة، عدوانا جويا على العاصمة اليمنية صنعاء.

يأتي ذلك غداة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب: “عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارة جوية حديقة (12 سبتمبر) في مديرية معين بصنعاء”.

ولم تتطرق القناة على الفور إلى نتائج العدوان، فيما لم يصدر تعليق بخصوصه من قبل واشنطن ولندن حتى الساعة 18:50 ت.غ.

⭕️عاجل⭕️

مراسلنا في صنعاء:

عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين pic.twitter.com/U1BAeRlm6i — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 27, 2024

(الأناضول)