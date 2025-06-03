الحوثيون: على الشركات الاستثمارية في إسرائيل أخذ التحذير اليمنيّ على محمل الجد

صنعاء- “القدس العربي”: جددت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، دعوتها لجميع الشركات الاستثمارية في إسرائيل بضرورة المغادرة، وإلا فستتحمل مسؤولية أي خسائر قد تلحق بها، على حد تعبير الحركة.

وطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى (وهو أعلى هيئة سياسية لحكومة الحركة في صنعاء)، مهدي المشاط، جميع الشركات المستثمرة في إسرائيل بأخذ التحذير اليمني على محمل الجد، وأن عليها المغادرة سريعًا باعتبار “البيئة غير آمنة”، بحسب التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحركة.

وقال إن “الشركات التي ستبقى في الكيان الصهيوني بعد تحذيرنا، عليها أن تتحمل تبعات إصرارها وتحمل مسؤولية أي خسائر قد تلحق بها”.

وأضاف: “قد نتخذ قرارات إضافية في قادم الأيام إذا دعت الحاجة، تضع الشركات الاستثمارية داخل الكيان الصهيوني أمام مخاطر فعلية ومؤثرة”، مؤكدًا أن “تجاهل بعض الشركات الاستثمارية تحذيرات قواتنا يجعل من عملها داخل الكيان مغامرة خطيرة قد تتحمل أثمانًا باهظة نتيجة بقائها”.

وقال “إن حكومة المجرم نتنياهو لا تكترث لمصالح الشركات الاستثمارية، بل تقامر بسلامتها لتحقيق مصالحها، فمن تجاهل حياة أسراه لن يحرص على سلامة شركات واستثمارات الآخرين”.

وأردف: “سنوجه الجهات المعنية لتحديد فترة زمنية لهذه الشركات للمغادرة حرصًا منا على اقتصار الضرر على حكومة الكيان الصهيوني ما أمكن، ومنعه من جر الآخرين معه في هذا الضرر”، مشيرًا إلى أن “الأضرار قد تطال النشاط الاستثماري للشركات داخل الكيان الصهيوني وخارجه إذا ما شرعت القوات المسلحة في تنفيذ هذه المرحلة من التصعيد”.

وكان المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، قد قال في بيان عملية الأحد: “بعد نجاحها في فرضِ حظر جزئي لحركة الملاحة الجويَّة في مطار اللدّ (بن غوريون)ِ، تعملُ (يقصد قواتهم) على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقّى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر، أخذُ هذا بعين الاعتبار، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها”، مؤكدًا “أن العمليات اليمنية لن تتوقَّف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وفي السياق، أعلنت شركة “رايان أير”، وهي أكثر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، مطلع الأسبوع، تأجيل عودتها إلى “إسرائيل” حتى يوليو/ تموز المقبل بسبب تداعيات الحرب هناك.

وانطلاقًا من التصريحات التي صدرت عن المدير التنفيذي للشركة، رجحت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن عودة “رايان أير” لن تكون حتى نهاية العام.