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الحوثيون في اليمن: استهدفنا السفينة الأمريكية “بينوكيو” في البحر الأحمر- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع

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صنعاء: أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الثلاثاء أن الجماعة المتحالفة مع إيران استهدفت ما قالت إنها “السفينة الأمريكية بينوكيو” في البحر الأحمر.

وقال سريع في الكلمة التي بثها التلفزيون “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتِها العسكريةَ سوفَ تتصاعدُ بعونِ اللهِ تعالى خلالَ شهرِ رمضانَ، شهرِ الجهادِ، نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولإخوانِنا المجاهدينَ في قطاعِ غزة”.

وأضاف: “مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان والحصار في غزة”.

ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية على الرغم من استمرار مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني باستهداف المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تواصل جماعة الحوثي هجماتها، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها والسفن الأمريكية والبريطانية، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

(وكالات)



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