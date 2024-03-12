الحوثيون في اليمن: استهدفنا السفينة الأمريكية “بينوكيو” في البحر الأحمر- (فيديو)

صنعاء: أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الثلاثاء أن الجماعة المتحالفة مع إيران استهدفت ما قالت إنها “السفينة الأمريكية بينوكيو” في البحر الأحمر.
وقال سريع في الكلمة التي بثها التلفزيون “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتِها العسكريةَ سوفَ تتصاعدُ بعونِ اللهِ تعالى خلالَ شهرِ رمضانَ، شهرِ الجهادِ، نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولإخوانِنا المجاهدينَ في قطاعِ غزة”.
🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة (Pinocchio) الأمريكية في البحر الأحمر
02-09-1445هـ 12-03-2024م #طوفان_الأقصى #لستم_وحدكم #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/6NGOiBW236
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 12, 2024
وأضاف: “مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان والحصار في غزة”.
ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية على الرغم من استمرار مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني باستهداف المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تواصل جماعة الحوثي هجماتها، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها والسفن الأمريكية والبريطانية، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.
(وكالات)