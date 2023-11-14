الحوثيون يعلنون إطلاق صواريخ باليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية- (فيديو)

“القدس العربي”: قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، مساء الثلاثاء، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها أهداف حساسة في مدينة إيلات.

وأضاف أن الإطلاق جاء بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى نفذتها طائرات مسيرة على الأهداف الإسرائيلية نفسها.

وشدد المتحدث على أن الجماعة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر في مرمى نيران الجماعة.

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى(( وَكَانَ حَقًّا عَلَینَا نَصرُ ٱلمُؤمِنِینَ )) صدق الله العظيم

أطلقتْ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى دفعةً منَ الصواريخِ الباليستيةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في الأراضي الفلسطينيةِ… pic.twitter.com/Ko8XkjyIU3 — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 14, 2023

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت فوق منطقة البحر الأحمر صاروخا أطلقه الحوثيون صوب إسرائيل.

In the south of Israel in the city of Eilat, the Iron Dome air defense system operates. pic.twitter.com/yEPu5FRMzg — W i z a r d S X (@WizardSX0) November 14, 2023

ودوت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في مدينة إيلات (جنوب) للمرة الثانية اليوم. وكانت دوت في وقت سابق بعدما تم إطلاق صاروخ للدفاع الجوي على هدف مشبوه.

Allegedly ,escape of locals in Eilat during Ansarullah attacks pic.twitter.com/SXSIs9CiIh — W i z a r d S X (@WizardSX0) November 14, 2023

The sky of Eilat

The Arrow system’s countermeasure against Ansarullah’s ballistic missiles pic.twitter.com/qzpex9yzqm — W i z a r d S X (@WizardSX0) November 14, 2023

Missiles over Eilat Second targeting today pic.twitter.com/UA5a6j156v — Hussein (@EyesOnSouth1) November 14, 2023

وتعهد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الثلاثاء، بمواصلة الهجمات على إسرائيل، قائلا إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال “عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”.

وجاء ذلك في أول خطاب متلفز منذ إعلان الحوثيين شن هجمات على إسرائيل، بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

وقال الحوثي: “الإخوة في القوة الصاروخية والطيران المسير نفذوا عمليات ضربت أهدافا للعدو الإسرائيلي كان آخرها عملية يوم أمس (الاثنين)”.

وأضاف: “سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك”.

وهدد زعيم الحوثيين باستهداف المصالح البحرية لتل أبيب قائلا: “سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم”.

وتحدث الحوثي أنه “منذ بداية الأحداث في فلسطين وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأمريكي، وكلها لم نكترث لها”.

"عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية"

قائد الثورة السيد #عبدالملك_بدرالدين_الحوثي 30 ربيع ثاني 1445هـ

14 نوفمبر 2023م#لستم_وحدكم#طوفان_الاقصى#اليمن_مع_فلسطين#الذكرى_السنوية_للشهيد… pic.twitter.com/ETfxREDam9 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 14, 2023

(وكالات)