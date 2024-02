الحوثيون يعلنون إطلاق صواريخ باليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية- (فيديو)

“القدس العربي”: قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، مساء الثلاثاء، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها أهداف حساسة في مدينة إيلات.

وأضاف أن الإطلاق جاء بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى نفذتها طائرات مسيرة على الأهداف الإسرائيلية نفسها.

وشدد المتحدث على أن الجماعة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر في مرمى نيران الجماعة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت فوق منطقة البحر الأحمر صاروخا أطلقه الحوثيون صوب إسرائيل.

In the south of Israel in the city of Eilat, the Iron Dome air defense system operates. pic.twitter.com/yEPu5FRMzg

