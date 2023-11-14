سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون إطلاق صواريخ باليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية- (فيديو)

14 - نوفمبر - 2023

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“القدس العربي”: قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، مساء الثلاثاء، إن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها أهداف حساسة في مدينة إيلات.

وأضاف أن الإطلاق جاء بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى نفذتها طائرات مسيرة على الأهداف الإسرائيلية نفسها.

وشدد المتحدث على أن الجماعة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر في مرمى نيران الجماعة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت فوق منطقة البحر الأحمر صاروخا أطلقه الحوثيون صوب إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في مدينة إيلات (جنوب) للمرة الثانية اليوم. وكانت دوت في وقت سابق بعدما تم إطلاق صاروخ للدفاع الجوي على هدف مشبوه.

وتعهد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الثلاثاء، بمواصلة الهجمات على إسرائيل، قائلا إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال “عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”.

وجاء ذلك في أول خطاب متلفز منذ إعلان الحوثيين شن هجمات على إسرائيل، بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

وقال الحوثي: “الإخوة في القوة الصاروخية والطيران المسير نفذوا عمليات ضربت أهدافا للعدو الإسرائيلي كان آخرها عملية يوم أمس (الاثنين)”.

وأضاف: “سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك”.

وهدد زعيم الحوثيين باستهداف المصالح البحرية لتل أبيب قائلا: “سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم”.

وتحدث الحوثي أنه “منذ بداية الأحداث في فلسطين وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأمريكي، وكلها لم نكترث لها”.

(وكالات)

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  1. يقول أردني حر:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 3:45 م

    ونعم الرجال رجال أبناء اليمن السعيد.
    شعب مزقته حروب ظالمة، وأنهكته أمراض قاتلة، ودمرته حكومات عميلة وفي نهاية المطاف تدفعه غيرته نحو مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويوجه بوصلة صواريخه نحو هذا الكيان اللقيط.
    فعلا نحن نعيش في آخر أيام الزمان
    عجبا لك من شعب صامد فعندما قام عملاء الغرب بشن عاصفة الصحراء بقي يقاتل وحيدا ولم يشارك لا حماس ولا غيرها في القتال لكن هذا يثبت بأن تحركه جاء من الغيرة نحن القدس وما لها من رمزية دينية عند المسلمين بكافة مذاهبهم.

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  2. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 6:59 م

    بعملوا عنترية!

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    1. يقول سنان يا سنان:
      نوفمبر 14, 2023 الساعة 9:32 م

      اذا اطلقوا الصواريخ بيعملوا عنترية، واذا لم يطلقوها يكون التعليق: اتحدى ان تطلق ايران واذرعها رصاصة ضد اسرائيل، وكأن اساطيل ودبابات العرب في طريقها لخوض المعركة.

    2. يقول AR:
      نوفمبر 14, 2023 الساعة 11:57 م

      ما كنت احسبني احيا الى زمان ………استحي على حالك …بشرفونا اهل اليمن وتاج على راسنا

    3. يقول fady eljojo:
      نوفمبر 15, 2023 الساعة 12:10 ص

      بس خبرنا ايش اللي بيرضيك – طلباتك اوامر

    4. يقول Dr arabi:
      نوفمبر 15, 2023 الساعة 9:21 م

      استهزاء بالحوثيين لأنهم مدعومين من إيران التي ساندت بشارالاسد،هذا بيت القصيد،اليس كذلك?من الواجب أن نوجه كل الشكر والامتنان لمن يساند المقاومة الفلسطينية وليس الاستهزاء بمنيد المساعدة.

  3. يقول ابوالعبد:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 11:04 م

    هنالك اخبار يتقبلها العقل والاخرى لا يتقبلها حتى المنطق نحن نعيش في زمن الكذب والضحك على الذقون , اللهم انصر المقاومة في فلسطين وكن معهم يا الله الواحد الصمد

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  4. يقول ابو موسي:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 1:10 ص

    حبيبي يا ابو يمن ابو الرجال قول و فعل.

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  5. يقول محمد قنديل المغرب:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 6:56 ص

    تسمى تلك الجماعة التي تطلق الصواريخ من اليمن بجماعة أنصار الله وليس جماعة الحوثيين. فعلى ندير التحرير في هذه الجريدة على وصف الواقع كما هو دون العمل على تغيير أسماء الحركات والتيارات .ولا يفتي قاعد لمجاهد.

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  6. يقول ابن الوليد. المانيا. ( و على تويتر ibn_al_walid_1@ ):
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 11:53 ص

    مسافة طويلة جدا.. يمكن بسهولة اسقاط الصاروخ من اكثر من بطارية في الطريق..
    .
    وايران تعلم هذا.. جيدا..
    .
    لكن لماذا تفعل ايران هذه الحماقة العسكرة فعلا..؟
    .
    والجواب ربما هو رسائل الى امريكا.. وليس لمساندة غزة..
    .
    وتستمر التجارية..
    .
    قد يقول قائل لماذا لا تلومون الدول العربية؟ والجواب هو ان ايران هي سبب هذه المأساة..
    وها هي لا زالت تزايد بخطاب محو اسرائيل.. لكن بدون ان تدخل في مواجهة.. بل عبر اعواد الثقاب العربية.. أدرعها اعني..

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 15, 2023 الساعة 5:42 م

      وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ✅🇵🇸✌️

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