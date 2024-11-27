الحوثيون في اليمن يشيدون بـ”نصر جديد” لحزب الله بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل- (تدوينة)

صنعاء: أشادت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن الأربعاء بـ”نصر جديد” لحزب الله اللبناني، بعيد ساعات من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل القصف والمواجهات.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام عبر حسابه على منصة إكس “نحيي الصمود العظيم لحزب الله والشعب اللبناني العزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وبفضل هذا الصمود (…) تمكن لبنان من اجتراح نصر جديد”، معتبرا أن عمليات الحزب “فرضت على العدو الصهيوني وراعيه الأمريكي الذهاب نحو اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف “نثق في خيارات المقاومة الإسلامية في لبنان، ونعتقد أن قيادتها الحكيمة قد تمكنت من استعادة زمام المبادرة في وقت قياسي رغم الجراح الكبيرة التي أصابت جسمَ المقاومة خصوصا بعد اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله”.

وأشار عبد السلام إلى أن “الصراع مع العدو الصهيوني صراع حتمي، والحروب معه هي جولاتٌ في صراع سينتهي حتما بزواله إن شاء الله”.

نحيي الصمود العظيم لحزب الله والشعب اللبناني العزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وبفضل هذا الصمود وتلاحم الشعب والجيش والمقاومة تمكن لبنان من اجتراح نصر جديد بصد هذا العدوان وإفشال أهدافه الخبيثة. إن المقاومة الإسلامية في لبنان ما زادت بتضحياتها الكبيرة إلا تجذرا وقوةً… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 27, 2024

(أ ف ب)