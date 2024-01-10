الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف سفينة أمريكية بالصواريخ والمسيّرات- (تغريدة وفيديو)

صنعاء: أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن الأربعاء استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيّرات معتبرين أنها كانت “تقدّم الدعم” لإسرائيل، وذلك غداة إعلان واشنطن ولندن إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيّرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.

ونقل بيان عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة “إكس” قوله “نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني”.

القوات المسلحة: عملية استهداف السفينة الأمريكية رد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي pic.twitter.com/GcwcPlZbzL — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 10, 2024

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة أمريكية بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ} صدق الله العظيم بعون الله تعالى نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية… pic.twitter.com/aYFyWuCot9 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 10, 2024

وزير الدفاع البريطاني: ربما تم استهداف سفينة حربية بريطانية في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأربعاء إن السفينة الحربية دايموند التابعة للبحرية الملكية البريطانية ربما جرى استهدافها في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي صدته القوات الأمريكية والبريطانية أمس الثلاثاء.

وقال شابس للصحافيين “ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها قد استهدفت… ولكن هناك أيضا هجوما عاما على جميع السفن في المنطقة”.

(وكالات)