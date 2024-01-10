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الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف سفينة أمريكية بالصواريخ والمسيّرات- (تغريدة وفيديو)

10 - يناير - 2024

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع- لقطة شاشة

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صنعاء: أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن الأربعاء استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيّرات معتبرين أنها كانت “تقدّم الدعم” لإسرائيل، وذلك غداة إعلان واشنطن ولندن إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيّرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.
ونقل بيان عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة “إكس” قوله “نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني”.

وزير الدفاع البريطاني: ربما تم استهداف سفينة حربية بريطانية في البحر الأحمر

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأربعاء إن السفينة الحربية دايموند التابعة للبحرية الملكية البريطانية ربما جرى استهدافها في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي صدته القوات الأمريكية والبريطانية أمس الثلاثاء.

وقال شابس للصحافيين “ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها قد استهدفت… ولكن هناك أيضا هجوما عاما على جميع السفن في المنطقة”.

(وكالات)

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  1. يقول كنعان المقدسي:
    يناير 10, 2024 الساعة 1:26 م

    في حقيقة الأمر، انتم الطرف الذي يشكل “مكسر عصا” لدولة الكيان الصهيوني، حياكم الرحمن، فقد كنتم عبر التاريخ حتى اليوم، ولا زلتم تشكلون مقبرة للغزاة.
    دوركم في الحدث الفلسطيني هو “بيضة القبان”

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  2. يقول أردني حر:
    يناير 10, 2024 الساعة 2:28 م

    سيروا يا رجال العرب في زمن قلة فيه الرجولة..
    أنتم يا شعب اليمن مقابر للغزاة على مر التاريخ
    أتمنى منكم في المرحلة المقبلة أن تستهدفوا مصافي وآبار النفط في الخليج حينئذ يركع الغرب من شدة خوفهم على اقتصادهم.

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