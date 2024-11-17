الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مواقع عسكرية جنوب فلسطين المحتلة- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية ضد عدد من الأهداف العسكرية جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان “نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد أهداف عسكرية وحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان جنوبي فلسطين المحتلة”.

وأضاف سريع أن “العملية النوعية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح”.

وأشار المتحدث العسكري للحوثيين إلى أن عملياتهم “تأتي انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد”.

وشدد بالقول “سنواصل عملياتنا العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان”.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف أهداف عسكرية وحيوية للكيان في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بعددٍ من الطائرات المسيرةhttps://t.co/JMLHzj5xfI#اليمن #فلسطين #لبنان pic.twitter.com/pXPcOVp3Zu — قناة اللؤلؤة (@LuaLuaTV) November 17, 2024

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن تنفيذ أول عملية لها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في جنوب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.

وردا على هجمات الحوثيين ،نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرتهم في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين ،أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 116 آخرين.

(وكالات)