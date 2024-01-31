الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى إسرائيل

صنعاء: أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري فجر الخميس.

وقالت أمبري “ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها… جنوب غرب عدن اليمنية”، مضيفة أن “السفينة أبلغت عن انفجار” على متنها.

وأضافت الشركة “أمبري على علم بإطلاق صاروخ من… محافظة تعز” في اليمن.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت عددا من الصواريخ على سفينة أمريكية كانت متوجهة إلى موانئ إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم استهدفوا السفينة كول (KOL) “بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة”.

ويقوم الحوثيون، وهم جزء من “محور المقاومة” المناهض للغرب والاحتلال الإسرائيلي والمشكل من فصائل مدعومة من إيران، بمضايقة سفن في البحر الأحمر منذ أشهر، ما أدى إلى هجمات انتقامية أميركية وبريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء إن الحوثيين شنوا أكثر من 30 هجوما على سفن منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين واحتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ } صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ الإسرائيليِّ المستمرِ حتى هذه اللحظةِ… pic.twitter.com/EgAm8OOs4j — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 31, 2024

عملية استهداف السفينة “KOI” تمت مساء اليوم في خليج عدن. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 31, 2024

(وكالات)