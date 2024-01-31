سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى إسرائيل

31 - يناير - 2024

الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

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صنعاء:  أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري فجر الخميس.

وقالت أمبري “ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ  أثناء إبحارها… جنوب غرب عدن اليمنية”، مضيفة أن “السفينة أبلغت عن انفجار” على متنها.

وأضافت الشركة “أمبري على علم بإطلاق صاروخ من… محافظة تعز” في اليمن.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت عددا من الصواريخ على سفينة أمريكية كانت متوجهة إلى موانئ إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنهم استهدفوا السفينة كول (KOL) “بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة”.

ويقوم الحوثيون، وهم جزء من “محور المقاومة” المناهض للغرب والاحتلال الإسرائيلي والمشكل من فصائل مدعومة من إيران، بمضايقة سفن في البحر الأحمر منذ أشهر، ما أدى إلى هجمات انتقامية أميركية وبريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء إن الحوثيين شنوا أكثر من 30 هجوما على سفن منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين واحتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 1, 2024 الساعة 4:29 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀🔥🐒🚀🚀

    رد

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