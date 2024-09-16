الحوثيون ينشرون مشاهد مصورة لإطلاق الصاروخ الباليستي “فرط صوتي” على إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: نشرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو مدته دقيقتان تقريبا قالت إنه للصاروخ فرط صوتي “فلسطين 2” أثناء إطلاقه لمهاجمة إسرائيل أمس الأحد.

🎥 مشاهد إطلاق صاروخ “فلسطين2” فرط صوتي الذي استهدف هدفاً عسكرياً في منطقة يافا بفلسطين المحتلة #عملية_المولد_النبوي_الشريف#يافا_غير_آمنة#يافا_تحترق pic.twitter.com/5OIAafNVBJ — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) September 16, 2024

وفي وقت سابق، الاثنين، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، إن الصاروخ اليمني الذي أطلقه الحوثيون الأحد، قد أعاد وهج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب “يافا” تل أبيب، من جديد، مؤكدًا أن المقاومة بخير وكل ما ينشره العدو محض أكاذيب.

جاء ذلك في رسالة تلقاها زعيم “أنصار الله” (الحوثيون)، عبدالملك الحوثي، من السنوار، أمس الأحد، وتم الإعلان عنها اليوم الاثنين، بارك فيها “عملية اليمن التي تمت يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وطالت قلب كيان العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأمس الأحد، أعلن الحوثيون تبنيهم استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل لأول مرة من خلال صاروخ باليستي “فرط صوتي”، استطاع أن يقطع نحو ألفي كيلومتر في زهاء 12 دقيقة تجاوز خلالها عدة منظومات للدفاعات الجوية، وربما ساعده في ذلك قدرته على تغيير مساره حتى انفجر قرب مطار بن غوريون.

وتوعد زعيم حركة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، بأن “القادم أعظم”، وقال إن “عملية اليوم (أمس) التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو، وتقدر مسافتها بـ 2040 كلم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد والقادم أعظم”.

(وكالات)