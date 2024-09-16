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الحوثيون ينشرون مشاهد مصورة لإطلاق الصاروخ الباليستي “فرط صوتي” على إسرائيل- (فيديو)

16 - سبتمبر - 2024

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صنعاء: نشرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو مدته دقيقتان تقريبا قالت إنه للصاروخ فرط صوتي “فلسطين 2” أثناء إطلاقه لمهاجمة إسرائيل أمس الأحد.

وفي وقت سابق، الاثنين، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، إن الصاروخ اليمني الذي أطلقه الحوثيون الأحد، قد أعاد وهج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب “يافا” تل أبيب، من جديد، مؤكدًا أن المقاومة بخير وكل ما ينشره العدو محض أكاذيب.

جاء ذلك في رسالة تلقاها زعيم “أنصار الله” (الحوثيون)، عبدالملك الحوثي، من السنوار، أمس الأحد، وتم الإعلان عنها اليوم الاثنين، بارك فيها “عملية اليمن التي تمت يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وطالت قلب كيان العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأمس الأحد، أعلن الحوثيون تبنيهم استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل لأول مرة من خلال صاروخ باليستي “فرط صوتي”، استطاع أن يقطع نحو ألفي كيلومتر في زهاء 12 دقيقة تجاوز خلالها عدة منظومات للدفاعات الجوية، وربما ساعده في ذلك قدرته على تغيير مساره حتى انفجر قرب مطار بن غوريون.

وتوعد زعيم حركة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، بأن “القادم أعظم”، وقال إن “عملية اليوم (أمس) التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو، وتقدر مسافتها بـ 2040 كلم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد والقادم أعظم”.

(وكالات)

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  1. يقول خالد:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 12:27 ص

    اللهم لك الحمد على نعمة أنصار الله الحوثيين، بارك الله فيكم و جزاكم خيرا على موقفكم الرجولي المشرف الذي سيجله التاريخ بمداد من ذهب بينما سيسجل أوغاد التطبيع و التآمر و الخذلان في مزابل التاريخ و سيلقون الخزي و العار في الدنيا ثم يكون العقاب الأليم يوم القيامة حين سيحشرهم الله تعالى مع أوليائهم الصهاينة في الدرك الاسفل من النار و بئس المصير.

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  2. يقول خالد الداغستاتي -ايطاليا:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 5:16 ص

    تحيا فلسطين من البحر للنهر
    تحية حب وتقدير للقيادة اليمنية وللشعب اليمن العظيم

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  3. يقول على:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 5:26 ص

    إخواننا في اليمن إخوان الصدق

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  4. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 6:04 ص

    التوقيع الفلسطيني والكوفية عل اكبر صاروخ أطلق على عقر بيت العنكبوت هو اكبر رد على خربشة وتوقيع حثالات الكون مع التباهي امام الكاميرات، على الصواريخ التي مزقت الأطفال الفلسطينيين وقطعت رءوسهم وأطرافهم.
    سبحان الله، كما تدين تدان، ومن يقدم السبت بيلاقي الحد، والعين بالعين، إلخ إلخ إلخ من أمثال وأقوال العرب الحكيمة الجميلة عندما كان هنالك عرب، والتي تستند إلى كلام الله.
    هذا يثبت للقاصي والأقصى منه كيف تتجه الأمور وكيف سيقضي الله امراً كان مفعولا بذل ذليل وبذل من هو اكثر ذلا منه حيث لا عزيز هنا بعد العزة لله جميعا، إلا عزة اهل غزة ومن ساندهم فقط لا غير.

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  5. يقول سليم إڨمان:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 10:06 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم.
    حتي ولو كانت هذه الصواريخ غير دقيقة في إصابة أهدافها فهي نافعة في حربنا مع بني صهيون و أتباعهم لعنة الله عليهم أجمعين..هذه الصواريخ اليمنية ستؤرق مضاجع بني صهيون و ستدخلهم إلي جحورهم كفأران المدن الوسخة..عات المقاومة الإسلامية المسلحة في فلسطين و بارك الله في كل من ساندها.

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  6. يقول Bugatti:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 12:52 ص

    2000كم وصل الصاروخ و خمسة و عشرة كم لا يطلقون رصاصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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