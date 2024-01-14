الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني جديد على جبل جدع في الحديدة اليمنية

اليمن: أعلنت وكالة “سبأ” اليمنية بنسختها التابعة لجماعة “الحوثي”، الأحد، عن قصف أمريكي بريطاني استهدف جبل جدع، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأوردت قناة المسيرة، التابعة للجماعة، أن “عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف جبل جدع، بمديرية اللحية” في محافظة الحديدة.

كما تحدثت القناة عن “تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي الأمريكي” في سماء محافظة الحديدة.

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

(الأناضول)