الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات في البحر الأحمر ردا على الضربات الأمريكية

صنعاء: تبنى جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن يومي الأحد والاثنين هجومين ضد حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، مؤكدين أنهم سيستهدفون أيضا سفن الشحن الأمريكية، ردّا على ضربات أمريكية على اليمن أوقعت 53 قتيلا وفق وزارة الصحة التابعة لهم.

ودعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أنصاره إلى الخروج الاثنين في مسيرات “مليونية” في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تنديدا بالضربات التي تعد الأولى في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مواجهة هذا التصعيد طالبت الأمم المتحدة الولايات المتحدة والحوثيين بوقف هجماتهما تجنبا “لمفاقمة التوترات الإقليمية” بين واشنطن والحركة المدعومة من إيران.

وقال الحوثيون فجر الاثنين في بيان على تلغرام “استهدفت بعون الله تعالى وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة في اشتباك استمر لعدة ساعات”.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد أفادت ليل الأحد الاثنين بأنّ محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة المتمردين في غرب اليمن تعرضت لغارتين أمريكيتين، غداة غارات مماثلة استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد.

وأشارت القناة إلى وقوع “عدوان أمريكي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد” في محافظة الحديدة الساحلية والتي سبق أن تعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي.

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى “إعادة فتح المعابر” وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونفّذ الحوثيون الذين ينتمون إلى “محور المقاومة” المدعوم من إيران، منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مئات الهجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وتوقفوا لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في 19 كانون الثاني/ يناير.

الحملة مستمرة

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز أعلن في وقت سابق الأحد أن الضربات التي نفّذتها القوات الأمريكية ليل السبت على مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، قتلت “العديد” من قادة المسلحين. ووجّه تحذيرا إلى إيران بوجوب التوقف عن دعم الحوثيين وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وقال لشبكة “إيه بي سي” إن الولايات المتحدة “لن تحاسب الحوثيين فحسب، بل ستحاسب إيران، داعمتهم، أيضا”.

وأضاف “إذا كان هذا يعني استهداف السفن التي أرسلها مدرّبوهم الإيرانيون للمساعدة (…) وأشياء أخرى أرسلوها لمساعدة الحوثيين على مهاجمة الاقتصاد العالمي، فإن هذه الأهداف ستكون على الطاولة أيضا”.

وفي ظهور آخر على قناة “فوكس نيوز”، قال والتز إن الضربات “تحذير لإيران من أن الكيل قد طفح”.

وتوعّد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الأحد بشن حملة صاروخية “لا هوادة فيها” حتى تتوقف هجمات الحوثيين.

وقال هيغسيث في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس”، “أريد أن أكون شديد الوضوح، هذه الحملة تتعلق بحرية الملاحة واستعادة الردع”.

وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانخراط في حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط. وقال “لا يهمنا ما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية”.

وأضاف “الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار على سفن في هذا الممر المائي الحيوي، وإعادة حرية الملاحة، وهي مصلحة وطنية أساسية للولايات المتحدة”.

“انتهى وقتكم”

وكان ترامب أول من أعلن عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل”، شنّ الضربات الأمريكية. وكتب “إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، بدءا من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، سينهمر عليكم الجحيم مثلما لم تروا من ذي قبل!”.

ودعا من جهة أخرى طهران إلى الكفّ عن دعم الحوثيين “فورا”.

وأضاف “دعم الإرهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورا. لا تهددوا الشعب الأمريكي ورئيسه (…) وطرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، حذارِ، لأن أمريكا ستحملكم كامل المسؤولية”.

وردّت طهران الأحد على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بالقول على منصة إكس، إن الولايات المتحدة “ليس لها الحق في إملاء” سياسة إيران الخارجية.

وحذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن طهران ستردّ على أي اعتداء قد تتعرض له.

وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد “إيران لن تشنّ حربا، لكن إذا هددها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع”.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي الأحد بأن الحصيلة النهائية للقصف الأمريكي بلغت “53 شهيدا بينهم 5 أطفال و2 نساء. عدد الجرحى 98 جريحا بينهم 9 أطفال و9 نساء”.

موسكو تبلّغت

في موسكو، أفادت الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تواصل هاتفيا مع نظيره سيرغي لافروف السبت، وأبلغه بأن واشنطن قررت شنّ ضربات ضد الحوثيين.

وقالت إن لافروف أبلغ روبيو بضرورة أن تمتنع واشنطن عن “استخدام القوة” في اليمن والشروع في “حوار سياسي”.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل، هاجم الحوثيون “سفنا حربية أمريكية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ عام 2023”.

وأسفرت الحرب الأهلية في اليمن منذ 2014 عن مئات آلاف القتلى، وتسبّبت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتدخّلت فيها السعودية عام 2015 على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وتراجعت المواجهات إلى حد كبير في اليمن منذ إعلان وقف لإطلاق النار في عام 2022.

(أ ف ب)