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الحوثيون: مستعدون لتقديم تعويض عن قتل البحارين “غير المتعمد” يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة- (تدوينة)

6 - مارس - 2024

محمد علي الحوثي

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صنعاء- “القدس العربي”: قال قيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) إنهم مستعدون لتقديم تعويض عن “مقتل شخصين بالخطأ” في الهجوم على السفينة الأمريكية، الأربعاء، في خليج عدن “يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة من قبل أمريكا وإسرائيل”.

وأعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن في صفحتها على منصة إكس، الأربعاء، أنه “توفي ما لا يقل عن اثنين بحارة بريئين”، في السفينة نتيجة استهدافها من قبل الحوثيين في حين ذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن “الصاروخ اصاب السفينة “ترو كونفيدنس” من منطقة خاضعة للحوثيين وأنباء عن 3 قتلى على الأقل فضلاً عن أضرار جسيمة”.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الجماعة، محمد علي الحوثي، إن الجماعة مستعدة لتقديم تعويض عن فعل غير متعمد.

وذكر في تدوينة على منصة إكس أن “اليمن لا يتعمد استهداف المدنيين. ولدينا شاهد على ذلك هو عدم تعمدنا استهداف المدنيين طوال سنوات العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي على اليمن”.

وقال: “ولكن إذا كانت الرواية الأمريكية صحيحة بشأن مقتل شخصين بالخطأ في السفينة MV True Confidence التي رفضت التحذير فإننا نرى أن على أمريكا أن تقدم التعويض لهؤلاء الضحايا عن فعل (متعمد)”.

وأضاف: “ونحن أيضًا مستعدون لتقديم تعويض لهم عن فعل (غير متعمد) يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة من قبل أمريكا وإسرائيل، كون ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هو رد على الضربات الأمريكية المتهورة وعسكرة أمريكا للبحر لحماية السفن الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف جاءت “بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية”.

واستهدفت قوات الجماعة، الأربعاء، سفينة نقل بضائع أمريكية في خليج عدن، ونشب جراء ذلك حريق على متنها؛ ما اضطر طاقمها لمغادرتها على قوارب النجاة.

ويستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل تضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ومنذ بدأت واشنطن ولندن بشن غارات في العمق اليمني أعلنت الجماعة أن السفن الأمريكية والبريطانية أهدافٌ عسكرية.

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  1. يقول قحطان:
    مارس 6, 2024 الساعة 11:19 م

    كلام سليم و عرض عادل من الإخوة الحوثيين

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  2. يقول AR:
    مارس 6, 2024 الساعة 11:26 م

    احسنت القول وافحمت الخصوم وصدق رسول الله عليه اتم الصلاة والسلام حين قال ”الحكمة يمانية”

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  3. يقول خبير في القانون الدولي:
    مارس 6, 2024 الساعة 11:54 م

    اليمنيون يعرفون الحق و يقبلون به و هاهم يقدمون تسوية منطقية و هم على استعداد لدفع تعويض مماثل للتعويض الذي يدفع لابناء غزة الذين قتلتهم الطائرات الامريكية و الصهيونية النازية

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  4. يقول Ismail:
    مارس 7, 2024 الساعة 1:41 ص

    النصر للإخوان اليمنيين هؤلاء رجال يفعلون بما يقولون .
    حسبيّ الله ونعمة الوكيل في الخونة

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  5. يقول بلخير .ب:
    مارس 7, 2024 الساعة 6:56 ص

    كلام منطقي جدا

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  6. يقول مواطنة لبنانية- فرنسية:
    مارس 7, 2024 الساعة 7:03 ص

    معقول؟
    لا يدفعوا ولا شي.
    ليش دولة الإحتلال المجرمة الساقطة رح تدفع ع الدمار الشامل بغزة وعن ما يفوق ال 150000 بين قتيل وجريح ومفقودين ومُعاقين ووو
    عاشت غزّة… 🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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  7. يقول Adil Boumouja:
    مارس 7, 2024 الساعة 10:35 ص

    الرجولة والشهامة ماركة يمنية

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