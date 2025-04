الحوثيون: مستعدون لتقديم تعويض عن قتل البحارين “غير المتعمد” يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة- (تدوينة)

صنعاء- “القدس العربي”: قال قيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) إنهم مستعدون لتقديم تعويض عن “مقتل شخصين بالخطأ” في الهجوم على السفينة الأمريكية، الأربعاء، في خليج عدن “يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة من قبل أمريكا وإسرائيل”.

وأعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن في صفحتها على منصة إكس، الأربعاء، أنه “توفي ما لا يقل عن اثنين بحارة بريئين”، في السفينة نتيجة استهدافها من قبل الحوثيين في حين ذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن “الصاروخ اصاب السفينة “ترو كونفيدنس” من منطقة خاضعة للحوثيين وأنباء عن 3 قتلى على الأقل فضلاً عن أضرار جسيمة”.

Houthis Kill Innocent Civilians with Missile Attack

At approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned… pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2024