الحوثيون: مستعدون لتقديم تعويض عن قتل البحارين “غير المتعمد” يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة- (تدوينة)

صنعاء- “القدس العربي”: قال قيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) إنهم مستعدون لتقديم تعويض عن “مقتل شخصين بالخطأ” في الهجوم على السفينة الأمريكية، الأربعاء، في خليج عدن “يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة من قبل أمريكا وإسرائيل”.

وأعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن في صفحتها على منصة إكس، الأربعاء، أنه “توفي ما لا يقل عن اثنين بحارة بريئين”، في السفينة نتيجة استهدافها من قبل الحوثيين في حين ذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن “الصاروخ اصاب السفينة “ترو كونفيدنس” من منطقة خاضعة للحوثيين وأنباء عن 3 قتلى على الأقل فضلاً عن أضرار جسيمة”.

Houthis Kill Innocent Civilians with Missile Attack At approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned… pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2024

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الجماعة، محمد علي الحوثي، إن الجماعة مستعدة لتقديم تعويض عن فعل غير متعمد.

وذكر في تدوينة على منصة إكس أن “اليمن لا يتعمد استهداف المدنيين. ولدينا شاهد على ذلك هو عدم تعمدنا استهداف المدنيين طوال سنوات العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي على اليمن”.

وقال: “ولكن إذا كانت الرواية الأمريكية صحيحة بشأن مقتل شخصين بالخطأ في السفينة MV True Confidence التي رفضت التحذير فإننا نرى أن على أمريكا أن تقدم التعويض لهؤلاء الضحايا عن فعل (متعمد)”.

وأضاف: “ونحن أيضًا مستعدون لتقديم تعويض لهم عن فعل (غير متعمد) يماثل ما سيتم تقديره من تعويض للمدنيين في غزة من قبل أمريكا وإسرائيل، كون ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هو رد على الضربات الأمريكية المتهورة وعسكرة أمريكا للبحر لحماية السفن الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف جاءت “بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية”.

#اليمن لا يتعمد استهداف المدنيين.

ولدينا شاهد على ذلك هو عدم تعمدنا استهداف المدنيين طوال سنوات العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي على اليمن. ولكن إذا كانت الرواية الأمريكية صحيحة بشأن مقتل شخصين بالخطأ في السفينة MV True Confidence التي رفضت التحذير

فإننا نرى أن على… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 6, 2024

واستهدفت قوات الجماعة، الأربعاء، سفينة نقل بضائع أمريكية في خليج عدن، ونشب جراء ذلك حريق على متنها؛ ما اضطر طاقمها لمغادرتها على قوارب النجاة.

ويستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل تضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ومنذ بدأت واشنطن ولندن بشن غارات في العمق اليمني أعلنت الجماعة أن السفن الأمريكية والبريطانية أهدافٌ عسكرية.