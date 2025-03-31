الحوثيون: مقتل شخص في غارات جوية أمريكية على صنعاء

صنعاء: تعرض محيط العاصمة اليمنية صنعاء لغارات جوية يشتبه في أنها أمريكية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وقال الحوثيون المدعومون من إيران إن شخصا واحدا على الأقل قتل جراء الغارات.

ولم يتضح حتى الآن حجم الأضرار والخسائر المحتملة. وجاءت الهجمات بعد ليلة من الغارات الجوية في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية التي بدت أكثر كثافة مقارنة بالأيام الأخرى في الحملة التي بدأت في 15 مارس/ آذار الجاري.

وقال الحوثيون إن الغارات التي استهدفت صنعاء، العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014، أسفرت أيضا عن إصابة أربعة آخرين. وبثت قناة المسيرة الفضائية التابعة لهم لقطات لزجاج مكسور يملأ المنازل بعد انفجار القنابل.

وأظهرت مراجعة من قبل وكالة أسوشيتد برس أن الحملة الأمريكية الجديدة ضد الحوثيين في ظل رئاسة دونالد ترامب تبدو أكثر شمولا من تلك التي كانت تحت قيادة الرئيس السابق جو بايدن، حيث انتقل الجيش الأمريكي من استهداف مواقع الإطلاق فقط إلى قصف الشخصيات القيادية وكذلك إسقاط القنابل في المدن.

وبدأت الحملة الجديدة من الضربات الجوية، التي يقول الحوثيون إنها قتلت حتى الآن ما لا يقل عن 59 شخصا، بعد تهديد جماعة الحوثي بالبدء في استهداف “السفن الإسرائيلية” مرة أخرى بسبب حظر إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

(أ ب)