الحوثيون: نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي جنوبي يافا المحتلة- (فيديو)

صنعاء: قال المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية يحيى سريع إن الجماعة نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 جنوبي يافا المحتلة.

وأوضح سريع أن الجماعة نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي على هدف عسكري للعدوّ الإسرائيلي جنوبي يافا المحتلة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، محققة هدفها بنجاح بفضل الله. pic.twitter.com/IX861oUuUx — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 20, 2025

وأكد سريع أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.

وأضاف “عملياتنا المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي على بلدنا. عملياتنا بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا صباح الأربعاء، استهداف مطار “بن غوريون” في منطقة يافا بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

ونُفذت هذه العملية عقب ضربات جوية شنها الطيران الأمريكي في وقت سابق الأربعاء، على مواقع للحوثيين في محافظتي الحديدة وصعدة، وفق تصريحات وسائل إعلام حوثية.

ويُعد هذا أعلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ بداية العام الحالي.

(وكالات)