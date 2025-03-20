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الحوثيون: نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي جنوبي يافا المحتلة- (فيديو)

20 - مارس - 2025

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صنعاء: قال المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية يحيى سريع إن الجماعة نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 جنوبي يافا المحتلة.

وأوضح سريع أن الجماعة نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي على هدف عسكري للعدوّ الإسرائيلي جنوبي يافا المحتلة.

وأكد سريع أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.

وأضاف “عملياتنا المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي على بلدنا. عملياتنا بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا صباح الأربعاء، استهداف مطار “بن غوريون” في منطقة يافا بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

ونُفذت هذه العملية عقب ضربات جوية شنها الطيران الأمريكي في وقت سابق الأربعاء، على مواقع للحوثيين في محافظتي الحديدة وصعدة، وفق تصريحات وسائل إعلام حوثية.

ويُعد هذا أعلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ بداية العام الحالي.

(وكالات)

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  1. يقول عزالدين مصطفى جلولي:
    مارس 20, 2025 الساعة 11:15 م

    إذا كان هذا أقل ما استطاع طوفان الأقصى أن ينجزه لأمته، أي ان يسقط أمن العدو كلما عربد، برشقات تتقاطع فوق سمائه، فإن قوافل الشهداء القادمة ستبني على الشيء مقتضاه.

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  2. يقول مليك:
    مارس 20, 2025 الساعة 11:32 م

    تحية خالصة للحوثيين الابطال

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  3. يقول ahmad:
    مارس 21, 2025 الساعة 4:08 ص

    ألف تحية لليمن العظيم، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم خيرا علي مساندتكم لأهل غزة

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