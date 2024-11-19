الحوثيون: هاجمنا سفينة في البحر الأحمر- (فيديو)

صنعاء: قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، إلا أنه لم يحدد التاريخ أو التوقيت.

وأضاف أن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا “السفينة (أناضولو إس) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة “Anadolu S” في البحر الأحمر لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة 17-05-1446هـ 19-11-2024م#مع_غزة_ولبنان #مواجهة_التصعيد_بالتصعيد #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/sLE6q1NL9d — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) November 19, 2024

وكانت إحدى السفن المارة من البحر الأحمر قبالة اليمن أبلغت عن سقوط صواريخ في البحر بالقرب منها يوم الأحد وأمس الاثنين.

(رويترز)