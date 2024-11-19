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الحوثيون: هاجمنا سفينة في البحر الأحمر- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع

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صنعاء: قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إن الجماعة شنت هجوما صاروخيا على سفينة في البحر الأحمر، إلا أنه لم يحدد التاريخ أو التوقيت.
وأضاف أن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا “السفينة (أناضولو إس) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وكانت إحدى السفن المارة من البحر الأحمر قبالة اليمن أبلغت عن سقوط صواريخ في البحر بالقرب منها يوم الأحد وأمس الاثنين.
(رويترز)

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