الحوثيون يتبنّون شن هجوم الأحد على سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

صنعاء: أعلن الحوثيون الإثنين تنفيذ هجوم على السفينة التجارية “ماجيك سيز” في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بعدما أفادت هيئتان بحريتان الأحد عن الواقعة التي أجبرت الطاقم على الإخلاء بسبب الأضرار.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان نُشر على تلغرام “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني… وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي” تمّ استهداف “سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيَّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة”.

(أ ف ب)