سياسة | عربي

الحوثيون يتهمون التحالف بشن غارة استهدفت مستشفى في تعز

منذ 46 دقيقة

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عدن – “القدس العربي”:

اتهمت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الأحد، التحالف بقيادة السعودية بشن غارة بطيران مسير استهدفت مستشفى البرح في مديرية مقبنة في محافظة تعز/ جنوب غربي البلاد.

وقالت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين (غير معترف بها) إن «طيران العدوان الامريكي السعودي التجسسي استهدف مستشفى البرح في مديرية مقبنه بتعز».

ووفقًا لبيان فقد «أدى ذلك لوقوع أضرار في أقسام مستشفى البرح وسيارات الإسعاف وهلع كبير في أوساط الأطباء والمرضى نتيجة ذلك الاستهداف».

واعتبر البيان استهداف المشافي والمنشآت الصحية «جريمة حرب»، مشيرًا إلى أن أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي دُمرت بشكل كلي أو جزئي خلال العمليات العسكرية للتحالف في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات.

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