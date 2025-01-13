الحوثيون يتوعدون إسرائيل بمزيد من الصواريخ الفرط صوتية واستمرار حرب الاستنزاف

صنعاء – «القدس العربي»: توعدت جماعة «أنصار الله» (الحوثيون)، إسرائيل بمزيد من الصواريخ الفرط صوتية في حال لم يتوقف عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة استمرار حرب الاستنزاف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، حزام الأسد، في «تدوينة» على منصة «إكس» أمس الإثنين: «ليس أمام العدو الإسرائيلي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، والإفراج عن الأسرى والانسحاب الكامل من القطاع، وإلا سيواجه مزيداً من الصواريخ الفرط صوتية والمسيّرات الدقيقة، والحصار البحري، واستمرار إغلاق ميناء أم الرشراش «إيلات»، مع استنزاف جنوده وعتاده في غزة».

وذكر في «تدوينة» أخرى أن «العمليات اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة وفلسطين ورفع الحصار عنها؛ وهي معادلة متلازمة لا توقف عنها مهما كان ومهما يكن، ففلسطين والقدس قضيتنا الأولى والمركزية، وهي البوصلة، وهي قضية عربية إسلامية يمنية لا يمكن أن نفرط فيها أو نتخلى عنها إطلاقاً».

ويأتي ذلك في حين قال متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيحاي أدرعي، في «تدوينة»، أمس الإثنين، إن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة آتية من اليمن.

وتعيش تل أبيب في حال استنفار من رد محتمل من الحوثيين جراء العدوان الإسرائيلي، الجمعة، على أهداف مدنية في صنعاء والحديدة بالتنسيق مع تحالف واشنطن ولندن، الذي شن 12 غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي البلاد، قبيل الغارات الإسرائيلية بوقت قصير.