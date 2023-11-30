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الحوثيون يجددون التأكيد على استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد إسرائيل- (فيديو)

30 - نوفمبر - 2023

المتحدث العسكري يحيى سريع

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صنعاء: جددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الخميس، التأكيد على استعدادها الكامل لاستئناف عمليتها العسكرية ضد “العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة”.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، “إن القوات المسلحة (تابعة للجماعة) لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً قد لا يتوقعها في البر أو البحر”.

وأضاف “إن القوات المسلحة مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار”.

وأشار سريع إلى أن “عملياتهم العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، شن عدة عمليات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية، فيما أكدت تل أبيب لأكثر من مرة، اعتراض صواريخ ومسيرات قدمت من اليمن.

(وكالات)

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  1. يقول موسى الجزائري:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 9:58 م

    والله يا اخوان هذه مرحلة فاصلة في التاريخ ما بعد الحرب على غزة ليس كما ما قبل ةلكرب على غزة

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  2. يقول علي محمد:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 9:59 م

    مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)

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  3. يقول عادل المغربي:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 11:53 م

    نصركم الله وأيدكم وسدد خطاكم على الصهاينة الإرهابيين قتلة الأطفال والنساء

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 3, 2023 الساعة 4:36 م

      آمين آمين آمين يارب العالمين 🌴🤲🌴

  4. يقول ساري الفجر:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 4:14 ص

    اللهم انصر انصار الله و قوي عزمهم

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  5. يقول صقر القريشي:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 9:05 ص

    الأجدى والأهم أن توقفوا ضخ بترول وغاز العرب إلى أمريكا والدول الغربية المعادية الداعمة للعدو الإسرائيلي.

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  6. يقول Anon:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 9:32 ص

    لا فرق بين سني و شيعي إلاّ بنصرة أهل فلسطين. كفانا خزعبلات و أهلة شيعية التي دوختم رؤوسنا بها.

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