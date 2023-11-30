الحوثيون يجددون التأكيد على استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: جددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الخميس، التأكيد على استعدادها الكامل لاستئناف عمليتها العسكرية ضد “العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة”.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، “إن القوات المسلحة (تابعة للجماعة) لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً قد لا يتوقعها في البر أو البحر”.

وأضاف “إن القوات المسلحة مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار”.

وأشار سريع إلى أن “عملياتهم العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

المتحدث العسكري باسم “أنصار الله الـ.ـحـ.ـو.ثـ.ـيـ.ـيـ.ـن”: القوات اليمنية مستعدة لاستئناف عملياتها ضد إسرائيل إذا عاود الاحتلال قصف غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ZkHYWdb7re — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 30, 2023

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، شن عدة عمليات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية، فيما أكدت تل أبيب لأكثر من مرة، اعتراض صواريخ ومسيرات قدمت من اليمن.

(وكالات)