لليوم الرابع ..”الحوثي” تعلن استهداف مطار بن غوريون قرب تل أبيب

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، مهاجمتها بطائرتين مسيّرتين مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وتأكيدها استمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، بعد ساعات من تحدّث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراضه مسيّرة أُطلقت من جهة الشرق، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بإسقاط هذه الطائرة قرب الحدود المصرية.

ويُعد استهداف “الحوثي” لمطار بن غوريون الأربعاء، الرابع على التوالي منذ الأحد، ضمن سلسلة هجمات الجماعة المتصاعدة ضد إسرائيل.

وقال سريع: “نفذ سلاح الجوّ المسيّر في القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) عملية عسكرية استهدفت مطار اللُّد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بطائرتين مسيّرتين نوع يافا”.

وأكد أن “العملية حققت هدفها بنجاح”.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاتليه، و”رفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدوّ الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة”.

وأوضح سريع، أن العمليات العسكرية للجماعة ضد إسرائيل “تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وأعلنت الجماعة يوم الثلاثاء أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي نوع “فلسطين2″، تسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ.

وفي هجوم آخر الثلاثاء، قالت “الحوثي” إنها استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من طراز “ذو الفقار”، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

وتتمسك جماعة الحوثي بمواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبلغ إجمالي الصواريخ التي أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل حتى الثلاثاء 49 صاروخا منذ استئناف القتال في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، وفق القناة 12 العبرية، دون الإشارة إلى عدد المسيّرات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(الأناضول)