الحوثيون يسقطون مسيرة أمريكية.. والبنتاغون يحقق في الواقعة- (فيديو)

8 - نوفمبر - 2024

دبي: أسقط الحوثيون  في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ما وصفه شهود بأنه مسيرة أمريكية، في أحدث إسقاط محتمل لمسيرة تجسس أمريكية، في الوقت الذي يواصل فيه المسلحون هجماتهم على ممر البحر الأحمر.

وعلم الجيش الأمريكي بشأن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت، والتي تظهر ما بدا أنه طائرة مشتعلة تسقط من السماء والحطام المحترق في منطقة وصفها من هم وراء الكاميرا بأنها منطقة في محافظة الجوف اليمنية.

وقال الجيش الأمريكي إنه يحقق في الحادث، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يتضح على الفور طراز الطائرة التي تم إسقاطها في الفيديو الليلي منخفض الجودة.

ويمتلك الحوثيون صواريخ أرض-جو قادرة على إسقاط الطائرات، مثل الصاروخ الإيراني المعروف باسم 358.

وتنفي إيران مزاعم تسليح المتمردين، رغم أنه تم العثور على أسلحة إيرانية الصنع في ساحة المعركة، وفي الشحنات المنقولة بحرا والمتجهة إلى اليمن لصالح المتمردين الحوثيين ، رغم الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

