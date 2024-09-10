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الحوثيون يسقطون مسيّرة أمريكية في أجواء صعدة- (فيديو)

10 - سبتمبر - 2024

مقاتلون حوثيون يتفقدون حطام مسيرة أمريكية أسقطوها سابقا. أرشيف

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة “إكس” اليوم، إن “الطائرة هي الثانية التي تسقطها دفاعاتنا الجوية خلال 72 ساعة، والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وأكد “استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وأشاد سريع  بـ”العملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة”، داعيا “كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة”.

( د ب أ)

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