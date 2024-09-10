الحوثيون يسقطون مسيّرة أمريكية في أجواء صعدة- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة “إكس” اليوم، إن “الطائرة هي الثانية التي تسقطها دفاعاتنا الجوية خلال 72 ساعة، والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة وتعد هذه الطائرة هي التاسعة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهادالمقدس إسنادًا لغزة. 10_09_2024م pic.twitter.com/DbQQRrMsN4 — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 10, 2024

وأكد “استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وأشاد سريع بـ”العملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة”، داعيا “كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة”.

( د ب أ)