 الحوثيون يعلنون أنهم سيقتصرون على استهداف السفن التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر

دبي: أشار الحوثيون في اليمن إلى أنهم سيقتصرون على استهداف السفن التابعة لإسرائيل فقط في ممر البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك فى رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها الحوثيون إلى شركات الشحن وآخرين أمس الأحد.

ويعتزم الحوثيون، بشكل منفصل، إصدار بيان عسكري اليوم الإثنين، على الأرجح بشأن القرار.

وأعلن الحوثيون عبر “مركز تنسيق العمليات الإنسانية” التابع لهم، أنهم “سيوقفون العقوبات” على السفن الأخرى التي استهدفتها سابقا منذ بدء هجماتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

(أ ب)