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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية- (فيديو)

منذ 16 دقيقة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع

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صنعاء- “القدس العربي”: أعلن المتحدث العسكري باسم حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، العميد يحيى سريع، الإثنين، إسقاط دفاعاتهم الجوية طائرة تجسس أمريكية بدون طيار من نوع (إم كيو-9) في أجواء محافظة صعدة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لحطام طائرة بدون طيار وفيديو يوضح استهداف الطائرة بصاروخ أرض- جو.

وأوضح سريع، في بيان، أن “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال استطلاعية وعدائية شرق محافظة صعدة”.

وقال إن هذه الطائرة هي “الحادية عشرة التي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وتُعدُّ هذه الطائرة الرابعة من ذات الطراز، التي يسقطها الحوثيون خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ تم إسقاط الأولى في 7 سبتمبر في أجواء محافظة مأرب، والثانية في 10 من ذات الشهر في أجواء محافظة صعدة، وتم إسقاط الثالثة في السادس عشر في أجواء محافظة ذمار.

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من سبتمبر، بإسقاط الحوثيين طائرتين من ذات الطراز خلال أسبوع، متجاهلة الطائرة الثالثة التي كان الحوثيون قد أعلنوا إسقاطها.

كما اعتبر “البنتاغون”، حينها، أن بيان الحوثيين بإسقاط عشر طائرات من هذا الطراز منذ بدء حملتهم الإسنادية لغزة “غير دقيق”، لكنه لم يوضح ما هو العدد الدقيق لما تم إسقاطه من طائراتهم بدون طيار في اليمن.

وبدأ الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حملتهم الإسنادية لغزة عبر الصواريخ والطائرات المسيرة والضرب في عمق مناطق الاحتلال، واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، أو التي سبق لشركاتها الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وكذلك استهداف السفن الأمريكية والبريطانية.

وشهد الأسبوعان الماضيان هدوءا نسبيا في عمليات استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك يقول بيان مركز المعلومات البحرية المشتركة (جاي إم آي سي)، الإثنين، أن “الحوثيين أظهروا القدرة والاستعداد لاستهداف أصول البحرية الأمريكية وشركاء التحالف”.

واعتبر البيان “أن قدرة الحوثيين ونيتهم على استهداف السفن ماتزال عالية استنادا إلى الرسائل الحوثية الحالية”.

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