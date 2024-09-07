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الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب- (تغريدة)

7 - سبتمبر - 2024

طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9)

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صنعاء: قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم السبت إن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) “أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب”.
وأضاف في بيان أن “هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة”.


وأضاف: “هذه الطائرة هي الـ8 من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة”.
وأكد سريع، أن قواتهم مستمرة في تأدية واجباتها “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن”.
وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(وكالات)

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