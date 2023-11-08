الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية 

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، إسقاط مسيرة أمريكية، فوق أجواء المياه الإقليمية اليمنية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان مقتضب “تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية (إم كيو 9) أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية”.

وأشار سريع إلى أن “ذلك يأتي ضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي”.

وأضاف “تم إسقاطها بالسلاح المناسب. و‏إن القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية”.

وتابع المتحدث العسكري الحوثي “أن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني”.

وقد تم إسقاطهابعون الله بالسلاح المناسب.

إن القوات المسلحةاليمنيةتؤكدحقهاالمشروع في الدفاع عن البلادوالتصدي لكل التهديدات المعادية.

إن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرارفي تنفيذالعمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلوميةالشعب الفلسطيني. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 8, 2023

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحوثيين، إطلاق دفعة طائرات مسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل.

(د ب أ)