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“الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” أثناء تنفيذها “أعمال عدائية” باليمن

منذ ساعتين

طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9"- أرشيف

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو-9″، أثناء تنفيذها “أعمال عدائية” في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن.
جاء ذلك عقب إعلان الجماعة، الأحد، مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح في حصيلة غير نهائية، جراء غارات أمريكية استهدفت مصنعا للسيراميك غرب العاصمة صنعاء.
وأفاد المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيي سريع، عبر بيان، بـ”إسقاط الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء محافظة حجة”.
وأوضح أن الإسقاط تم “بصاروخ أرض جو محلي الصنع”.
(الأناضول)

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