“الحوثيون يعلنون إصابة 8 مدنيين في غارات أمريكية على عدة محافظات يمنية – (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان، السبت، في سلسلة غارات شنها “العدوان” الأمريكي على عدة محافظات في البلاد.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة في بيان مقتضب على قناتها في تلغرام: “إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان نتيجة عدوان أمريكي استهدف حيا سكنيا غرب الروضة في مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء”.

وأضافت في بيان آخر أن “عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف (في محافظة الحديدة غربي اليمن).

كما “استهدف العدوان الأمريكي منزلا بمحيط مستشفى لبنان في مديرية السبعين (جنوب صنعاء)” وفق ذات القناة.

🔴 مشاهد أولية من جريمة العدوان الأمريكي باستهداف حي سكني غرب الروضة في مديرية بني الحارث بالعاصمة #صنعاء #جرائم_العدوان_الامريكي #لن_نترك_غزة pic.twitter.com/KFZkPmDuSI — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 26, 2025

وفي بيان رابع قالت القناة، إن “عدوانا أمريكيا استهدف بـ3 غارات محيط مدينة صعدة (شمال)”.

وأضافت كما “شن العدوان الأمريكي سلسلة غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة (غرب)”.

وفي بيانين آخرين ذكرت القناة أن “العدوان الأمريكي شن 4 غارات على مديرية العنان بمحافظة الجوف (شمال)، ومديرية مدغل بمحافظة مأرب (شرق)”.

وحتى الساعة 20:20 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من واشنطن.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) في بيان، أن الولايات المتحدة “شنت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، تسببا في استشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية من أحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)