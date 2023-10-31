الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل- (فيديو)

دبي: قالت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الثلاثاء إنها أطلقت “دفعة كبيرة” من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للجماعة المدعومة من إيران يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة “نصرة لإخواننا في فلسطين… ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية”.

وتوعد المسؤول العسكري الحوثي “باستمرار قواتهم في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن العملية جاءت “من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز”.

وهذه أول مرة تعلن فيها جماعة الحوثي المسيطرة على معظم شمال اليمن، استهداف مواقع في إسرائيل.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته المجاهدة.pic.twitter.com/p7ujSJtJoE — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 31, 2023

(وكالات)