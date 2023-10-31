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الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل- (فيديو)

منذ 41 دقيقة

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دبي: قالت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الثلاثاء إنها أطلقت “دفعة كبيرة” من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للجماعة المدعومة من إيران يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة “نصرة لإخواننا في فلسطين… ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية”.

وتوعد المسؤول العسكري الحوثي “باستمرار قواتهم في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن العملية جاءت “من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز”.

وهذه أول مرة تعلن فيها جماعة الحوثي المسيطرة على معظم شمال اليمن، استهداف مواقع في إسرائيل.

(وكالات)

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  1. يقول Neo:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 1:53 م

    ماذا عن جيوش الأمة ؟

    النصر من عند الله تعالى وليس من عند اميركا وما أفغانستان والفتنام إلا نقطة في بحر الهزائم .

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  2. يقول ملاحظ:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 1:53 م

    كيفما كانت الخلافات مع الحوثيين، تبقى بادرتهم طيبة و مشكورة و يحق لهم ان يعتزوا بها و يفخروا، فليس كل العرب تقدر ان تحمل السلاح في وجه اسيادها من الصهاينة و المتصهينين

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  3. يقول Sana:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 1:55 م

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  4. يقول موسى الجزائري:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 2:00 م

    شكرا يا اصحاب الضمير الحي دمروهم دمروهم انتقموا لاطفال غزة انني اتالم عندما ارى السعديون يحتفلون واخوانهم يمتون انشري يا قدس رجاءا

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  5. يقول أحمد الطنجاوي:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 2:03 م

    اللهم سدد رميهم .اخواننا اليمنيين زيدية وشافعية واسماعيلية كلنا مسلمون لا فرق سقط القناع وظهر العدو الحقيقي للأمة : الكيان الصهيوني وحماته الغربيين وحكام المسلمين المتغلبين وكلاءالاستعمار

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