الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على “أهداف مختلفة وحساسة” في إسرائيل

عدن- “القدس العربي”: أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية أنها أطلقت، اليوم الاثنين، دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف قالت إنها “مختلفة وحساسة للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة”، في ظل استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة إن “من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة في كيان العدو ولعدة ساعات”.

وأكدوا الحوثيون استمرارهم ” في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعمًا ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني”.

وقال البيان: “نحن مستمرون في عملياتنا استجابة لنداءات شعبنا العظيم وشعوب الأمة حتى يتوقف العدوان الاسرائيلي الوحشي على أخواننا في غزة”.

وأعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي رسميًا إطلاق “دفعة كبيرة” من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة “نجدة لأهلنا في غزة”. وتبنوا في ذلك الاعلان دفعتين قالوا إنهم أطلقوها سابقا على إسرائيل.