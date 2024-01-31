سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون إطلاق صواريخ باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

المدمرة الأمريكية يو إس إس غريفلي

حجم الخط
1

صنعاء: أكدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن الأربعاء أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إسقاط صاروخ للحوثيين.

وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنه “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية… عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية (يو إس إس غريفلي) في البحر الأحمر”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أن الحوثيين أطلقوا الثلاثاء عند الساعة 11,30 مساءً بتوقيت صنعاء (8,30 ت غ)، “صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر”.

وأضافت أنه “تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.

منذ أكثر من شهرين، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

لمحاولة ردعهم وحماية الملاحة الدولية، شنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة في 12 و22 كانون الثاني/ يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

وبحسب البنتاغون، شنّ الحوثيون أكثر من 35 هجومًا منذ 19 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي حين خطفوا سفينة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول علي - ايطاليا:
    يناير 31, 2024 الساعة 8:30 ص

    سيسطر التاريخ بان اليمن قام بردع اقوى قوى في العالم لحماية الجزيرة العربية والدفاع عن فلسطين.
    هكذا يجب تقرأ هذة الحقبة من تاريخنا.

    رد

أخبار ذات صلة

البنتاغون: أمريكا أسقطت صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر
منذ 9 ساعات
طائرة مسيّرة تستهدف مدمرة بريطانية والحوثيون يؤكدون استمرار عملياتهم
28 - يناير - 2024
إخماد حريق اندلع في سفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن- (صور)
28 - يناير - 2024
غارات جوية أمريكية وبريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن- (تدوينة)
27 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية