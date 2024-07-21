ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على اليمن إلى 6

اليمن: قالت مصادر طبية في اليمن الأحد إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 80 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن أمس السبت.

فيما قال مدير مستشفى الثورة (عام) في محافظة الحديدة إنه “جرى توزيع المصابين جراء القصف الصهيوني على مستشفيات المدينة وهم يتلقون الرعاية الطبية”، وفق القناة ذاتها.

والسبت، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء.

وتبنى الجيش الإسرائيلي شن الغارات، فيما اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ردا مباشرا” على هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

بينما قال مسؤولون أمريكيون للقناة الـ”12″ العبرية الخاصة إنّ تل أبيب شنت الهجوم على الحديدة بمفردها، دون أي تدخل عسكري لواشنطن.

وهذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة.

من جانبها، أكدت جماعة الحوثي أن الهجوم الإسرائيلي على الحديدة “لن يزيدها إلا إصرارا وثباتا” في مساندة قطاع غزة، وتوعدت بعمليات “تقض مضاجع” تل أبيب ردا على الهجوم، وفق تدوينات عبر منصة “إكس” لمتحدث الجماعة محمد عبدالسلام، وعضو المجلس السياسي الأعلى بها محمد علي الحوثي.

(وكالات)