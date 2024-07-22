الحوثيون يعلنون استئناف العمل بميناء الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية 

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، استئناف العمل في ميناء الحديدة الحيوي على البحر الأحمر غربي اليمن، بعد تعرضه لأضرار جراء غارات جوية إسرائيلية.

وقال محافظ الحديدة المعين من جانب الحوثيين محمد عياش قحيم، عبر منصة إكس: “استئناف العمل بميناء ‎الحديدة، وبوتيرة عالية خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي الحقير”.

والسبت، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على الميناء وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن 6 قتلى و3 مفقودين و83 جريحا، حسب جماعة الحوثي.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارات ردا على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحوثيون على مدينة تل أبيب فجر الجمعة؛ فقُتل إسرائيلي وأصيب 10 آخرين.

وقوبلت الغارات الإسرائيلية على اليمن بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، بالإضافة إلى تحذيرات من تداعياته على الوضع الأمني في المنطقة، وجهود إنهاء حرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر.

(الأناضول)