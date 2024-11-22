الحوثيون يعلنون استهدافا ثانيا خلال نوفمبر لقاعدة “نيفاتيم” الإسرائيلية   

صنعاء- “القدس العربي”:

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، في ثاني عملية لهم تستهدف القاعدة عينها خلال نوفمبر.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، خلال مسيرة حاشدة بصنعاء تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، أوضح فيه أن القوة الصاروخية نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2″، مؤكدا أن “العملية حققت هدفها بنجاح”.

كما أكد “أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ (التابعة للجماعة) ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان”.

وتمثل هذه العملية هي الثالثة التي يستهدف خلالها الحوثيون قواعد عسكرية إسرائيلية خلال شهر نوفمبر، والعملية الثانية التي تستهدف نفس القاعدة خلال هذا الشهر، إذ سبق وأعلنوا استهدافها في الثامن من نوفمبر بذات الصاروخ، فيما أعلنوا بتاريخ 11 نوفمبر استهداف قاعدة “ناحال سوريك” الإسرائيلية العسكرية جنوب شرق يافا- تل أبيب المحتلة.

ودشن الحوثيون المرحلة الخامسة من التصعيد، في سياق حملتهم الإسنادية لغزة، باستهداف مدينة “يافا” تل أبيب بطائرة مسيّرة في 19 يوليو/ تموز، ومن ثم بصاروخ فرط صوتي اخترق كافة منظومات الدفاع الإسرائيلية في 15 سبتمبر/ أيلول.